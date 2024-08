Rústica Natatória - Reprodução

Rústica Natatória Reprodução

Publicado 02/08/2024 15:40

As disputas de natação irão acontecer no dia 17 de agosto, em um sábado, a partir das 8h, na Praia Linda. A competição irá congregar militares e civis num percurso de 1.500m, nas categorias geral, faixas etárias, PCD, masculino e feminino.

Além dos atletas que conquistarem o pódio, todos os participantes receberão medalhas pela conclusão da prova.

A competição é organizada pela Marinha do Brasil, por meio do Comando da Força Aeronaval, em parceria com o município.