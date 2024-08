Caminhada Lilás - Divulgação

Caminhada Lilás Divulgação

Publicado 02/08/2024 18:41

São Pedro da Aldeia - O município de São Pedro da Aldeia vai celebrar o “Agosto Lilás” com uma programação especial. Para marcar o mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher, serão realizadas ações de conscientização, palestra e roda de conversa, além da tradicional “Caminhada Lilás”.

As atividades terão início na próxima quarta-feira (7), quando será realizada no centro da cidade, próximo à Praça da Igreja Matriz, uma ação de conscientização com panfletagem. A equipe estará no local das 13h30 às 17h. A mesma atividade será realizada no dia 09 de agosto, sexta-feira, na Feira Livre Municipal, no bairro Nova São Pedro, das 8h às 12h.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães, falou sobre a importância da iniciativa. “O ‘Agosto Lilás’ é uma campanha focada na conscientização e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, promovendo debate, informação e apoio às mulheres em situação de violência. A campanha destaca a importância de denunciar agressões, orienta sobre os direitos das mulheres e divulga canais de ajuda. Representada pela cor lilás, reforça a necessidade de políticas públicas eficazes e redes de apoio, contribuindo para uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres”, explicou.

A programação continua no dia 14 de agosto, quarta-feira, com uma roda de conversa no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Daiana Borges, localizada na Rua Antônio Cantarino Mota, nº 72, Vila São Pedro. O encontro contará com a palestrante Marilea Bezerra e terá início às 14h. No dia 23 de agosto, sexta-feira, a coordenadora do CEAM, Luciana de Oliveira, ministrará uma palestra para funcionários da concessionária Prolagos, às 16h.

A programação foi elaborada pela equipe do CEAM Daiana Borges, que estará presente em todas as ações realizadas durante o mês de agosto. Haverá, ainda, rodas de conversa nas escolas do município, em parceria com a Secretaria de Educação, por intermédio da Coordenação de Educação Preventiva. A “Caminhada Lilás”, no dia 30 de agosto, marcará o encerramento das atividades. A concentração será na Praça Hermógenes Freire da Costa, às 14h, com percurso pelas ruas do centro de São Pedro da Aldeia.

Confira a programação completa:

• Quarta-feira, 07/08: Ação de conscientização com panfletagem no Centro, próximo à Praça da Igreja Matriz, das 13h30 às 17h;

• Sexta-feira, 09/08: Ação de conscientização com panfletagem na Feira Livre, próximo à Secretaria de Educação, na Nova São Pedro, das 8h às 12h;

• Quarta-feira, 14/08: Roda de Conversa, com a palestrante Marilea Bezerra, no CEAM Daiana Borges, situado na rua Antônio Cantarino Mota, nº 72, Vila São Pedro, ao lado da Sede da Guarda Civil Municipal, a partir das 14h;

• Sexta-feira, 23/08: Palestra na Prolagos, ministrada pela coordenadora do CEAM Daiana Borges, Luciana de Oliveira, às 16h;

• Durante o mês de agosto: Rodas de conversa nas escolas do município;

• Sexta-feira, 30/08: Caminhada Lilás, com concentração na Praça Hermógenes Freire da Costa, a partir das 14h.