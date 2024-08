Transporte - Reprodução

Transporte Reprodução

Publicado 08/08/2024 15:54

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue atualizando os itinerários do Sistema de Transporte Coletivo Municipal. A partir desta segunda-feira (12), as linhas 510 | São Pedro x Balneário e 519 | São Pedro x Botafogo terão mudanças para melhor atender os passageiros.



A linha 510 | São Pedro x Balneário continuará operando com dois veículos, sendo que o primeiro horário das 6h, seguirá o itinerário normal com a ida por dentro do bairro e volta pela Rodovia. Já o segundo horário das 6h40 fará o itinerário inverso, com ida pela Rodovia e volta por dentro do bairro. A linha irá intercalar os dois itinerários com os horários ao longo do dia. Confira nas imagens abaixo.

Novos horários Reprodução

Itinerário Reprodução

A linha 519 | São Pedro x Botafogo irá seguir a mesma rota, tanto na ida quanto na volta, atendendo também os bairros Recanto do Sol e São Mateus. Com a atualização, o ônibus irá entrar na Rua Deocrácio Avelino e irá manobrar na praça do bairro, retornando pelo mesmo trajeto até sair na Rodovia Amaral Peixoto. Antes, o coletivo passava pela Rodovia na ida e apenas entrava no bairro na altura da Praça.

Itinerário Reprodução

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, responsável pelas linhas municipais de ônibus, destacou que as mudanças têm o objetivo de otimizar o serviço e proporcionar mais comodidade aos passageiros. É importante destacar que a passagem permanece no valor R$ 2,50 e que todos os veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo possuem acessibilidade e ar-condicionado.