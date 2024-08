Casa da Cultura - Reprodução

Publicado 06/08/2024 14:36

São Pedro da Aldeia - Nesta quarta-feira (7), a programação do Concerto Musical Gabriel Joaquim, em São Pedro da Aldeia, será dedicada à música gospel. A apresentação acontecerá na Casa da Cultura, a partir das 19h, com entrada gratuita, limitada à lotação do espaço (60 lugares).

Sob o comando do cantor John Allex, a edição vai apresentar uma seleção de sucessos do gênero e canções autorais, que prometem encantar o público.

Intitulado “Memórias musicais”, o concerto homenageará grandes nomes da música gospel brasileira, como Kleber Lucas, Eyshila e Cassiane, dentre outros ícones do gênero, além de apresentar parte do trabalho autoral produzido por John, que é músico, cantor e compositor. . A apresentação contará com a participação do violonista Caio Christian.

A proposta musical do artista foi uma das contempladas pelo Edital de Chamamento Público nº 12/2023, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. O Edital abriu inscrições para a seleção e contratação de artistas e bandas locais para apresentações em eventos e ações promovidas pela pasta.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada à Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.