Roda de histórias Reprodução/Internet

Publicado 08/08/2024 17:34

São Pedro da Aldeia - A terceira edição da Semana Decolonial do Patrimônio de São Pedro da Aldeia será realizada com uma programação especial ao redor da Lagoa de Araruama, nos dias 17, 18, 24 e 25 de agosto. A programação contará com a participação de mediadores especializados em áreas ambientais e mestres de saberes tradicionais.

A abertura no dia 17 de agosto incluirá a exibição do documentário “Rolé Histórico: Conhecendo Maria Faustina através das moradoras do Bairro da Baleia” e da videoarte “O Abastamento da Palavra Só”, da artista local Mayara Árvore. A programação contará ainda com uma roda de histórias de pescadores da Lagoa de Araruama.

O evento acontecerá na Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, a partir das 18h.

No dia 18, duas trilhas estão programadas: a primeira, da Pedra da Baleia até a Gruta da Maria Faustina, será guiada por pescadores da Praia da Baleia, com ponto de encontro na associação local às 8h.

A segunda caminhada, de Ganchos do Mossoró até a Praia da Pitória, será conduzida por Chico Pescador, com encontro na Rua Palmiro Gomes, 86, Porto da Aldeia, às 15h.

No dia 24, a ONG Anhangá guiará a Trilha da Ponta D’água, com ponto de encontro em frente ao McDonald’s na RJ-106, quilômetro 105, em São Pedro da Aldeia, às 8h.

Para o encerramento, no dia 25, será realizada uma caminhada pelas salinas do bairro Nova São Pedro, guiada pela bióloga Elizabeth Franco, com início na Rua Epaminondas Pereira Nunes, 1, Nova São Pedro, às 8h.

As inscrições são necessárias para participar das trilhas, devido ao número limitado de vagas. Os interessados podem se inscrever através do WhatsApp no número 12982911609, com Mayara Árvore. Uma contribuição entre 5 e 10 reais é sugerida para cobrir custos básicos do evento e dos convidados, já que a edição não conta com apoio financeiro.