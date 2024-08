Escola Firjan SENAI SESI - Reprodução/Internet

Escola Firjan SENAI SESI Reprodução/Internet

Publicado 16/08/2024 16:25

São Pedro da Aldeia - Estão sendo realizadas, em São Pedro da Aldeia, as inscrições para cursos livres nas áreas de alimentos, logística, refrigeração/climatização, eletroeletrônica, edificações, logística, automotivo e construção civil. As aulas são gratuitas e oferecidos pela Escola Firjan SENAI SESI.

As inscrições estão abertas e são feitas por ordem de chegada. Os interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua Adolfo Silveira, nº 59, no Centro, das 9h às 17h. A documentação necessária compreende originais e cópias da identidade e CPF do aluno e do responsável, quando menor de idade, comprovante de residência e de escolaridade.

Para estudantes e concluintes do ensino médio, com idade a partir de 14 anos, haverá inscrições para oficinas de matemática, português e redação ENEM. Há, ainda, vagas para oficinas de robótica, voltadas para estudantes do ensino fundamental, com idade entre 11 e 14 anos. As aulas serão no período da tarde, das 13h às 15h ou das 15h às 17h.