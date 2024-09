Oficina de audiovisual realizada na Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira - Reprodução

Publicado 24/09/2024 16:42

São Pedro da Aldeia - O projeto “Rua Cine Arte”, com a proposta de ensinar a produzir cinema e audiovisual, está trabalhando, na teoria e na prática, conceitos desde a pré-produção até a finalização de um filme, passando pelo roteiro, captação de imagens e edição. A primeira oficina foi realizada na Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, na comunidade quilombola de Botafogo, em São Pedro da Aldeia.



As aulas aconteceram durante a semana, de 16 a 20 de setembro, com alunos do 5º Ano do ensino fundamental. Os alunos receberam um kit com mochila, copo e material gráfico, e ao longo da jornada, vivenciaram dinâmicas práticas e teóricas orientadas por um grupo de cineastas, roteiristas e editores de imagem para aprender sobre todas as etapas de criação de vídeo, do roteiro e gravação até a edição.



Na conclusão do curso, os alunos produziram seus próprios filmes baseados em roteiros criados por eles mesmos que podem ser acessados no perfil do projeto no Instagram.



“Ficamos muito felizes por ter nossa escola contemplada neste projeto. Ver a alegria dos alunos e o entusiasmo em participar das oficinas para aprender a fazer vídeos, foi muito gratificante.” Disse a diretora da escola Joyce Ribeiro.



A oficina é coordenada pela jornalista e roteirista Alexandra de Oliveira e pelo repórter cinematográfico e fotógrafo Marcelo Velloso, sócios da empresa Ponto Final Soluções em Vídeos Ltda, contemplada pelo Edital de Apoio aos Espaços do Audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, com recursos da Lei Paulo Gustavo.



“Estamos trabalhando nas oficinas com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, mas também oferecemos a opção de produzir o conteúdo utilizando aparelhos celulares e softwares gratuitos, já que todo mundo tem um celular. Queremos que os participantes saiam da oficina capacitados, sabendo transformar uma história em um vídeo.” Explicou a jornalista Alexandra de Oliveira, coordenadora do projeto.



Além da oficina realizada na Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, outras duas escolas também serão contempladas. O Colégio Municipal Rui Barbosa, onde as oficinas iniciam no dia 4 de outubro, e na própria comunidade Quilombola de Maria Joaquina.



As oficinas de audiovisual fazem parte do projeto Rua Cine Arte, que tem o objetivo de transformar espaços públicos em cenários de experiências cinematográficas para os moradores locais, que já realizou exibições de Cinema ao Ar Livre com telão em led nas comunidades Quilombola de Cabo Frio.

