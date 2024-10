Política Costa do Sol

Prefeita de Cabo Frio afirma que jogou 2 milhões de toneladas de asfalto nas ruas da cidade

No sentido técnico da questão, esses 2 milhões de toneladas dariam para cobrir 5 mil km de ruas, quase a distância entre Cabo Frio e Oiapoque (AP), no extremo norte do país. Secretário de Obras esclareceu que ela errou ao dizer o volume, e na verdade, foram 2 mil toneladas