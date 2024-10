Cinco pássaros da fauna silvestre brasileira resgatados de cativeiro - Reprodução/Rede social

Publicado 01/10/2024 12:13

São Pedro da Aldeia - Nesta segunda-feira (30), cinco pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de cativeiro em São Pedro da Aldeia. Após uma denúncia sobre guarda ilegal de animais recebida pelo Linha Verde, um programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente.

Segundo informações, policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol, se dirigiram à Rua Projetada, bairro São Mateus, onde após fiscalização na residência denunciada, encontraram dois coleiros, dois trinca ferros e um papagaio do mangue, todos sem anilhas de identificação.

O responsável pelos animais, ao ser questionado sobre as licenças necessárias para a criação, informou não as possuir, sendo então conduzido à 125ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 29 da lei 9605/98. Vale salientar que os pássaros apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Seropédica, onde após tratamento serão devolvidos ao habitat natural.

Para denunciar crimes ambientais na região dos lagos, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).