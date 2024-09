Blogueiro Marcos Mala Trajano e o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Junior - Reprodução/Rede social

Publicado 30/09/2024 15:38

São Pedro da Aldeia - Neste domingo (30), um incidente envolvendo o blogueiro Marcos Mala Trajano e o secretário de Governo de São Pedro da Aldeia, Luiz Fernando Gomes Junior, agitou o final de um evento político na cidade. A confusão ocorreu após a caminhada do prefeito e candidato à reeleição, Fábio do Pastel (PL), que não estava presente no momento do fato.



Marcos Mala, conhecido pelas críticas ao governo e especificamente ao secretário Júnior, tem se envolvido em polêmicas públicas nos últimos três anos. Durante o evento, ele começou a questionar Júnior sobre processos judiciais que recebeu da coligação, o que resultou em um acirrado bate-boca entre os dois. A situação se intensificou quando os filhos de Júnior também se envolveram, resultando em agressões. Mala alegou que a violência foi gratuita e que a esposa dele também foi ferida durante o tumulto.



Em nota, Júnior reconheceu que perdeu a calma e admitiu que a violência nunca é justificável. Ele relatou que a desavença com Mala remonta a 2021, destacando ataques constantes que sofreu nas redes sociais. O secretário enfatizou que, embora tenha se deixado levar pelas provocações, a situação foi alimentada por uma campanha de difamação contra a família dele.



O secretário também negou as alegações de que ele ou o filho sacaram uma arma durante a confusão, afirmando que o filho estava apenas segurando um celular. Júnior expressou pesar pelo ocorrido e pediu desculpas à população, reiterando que pretende buscar a Justiça para lidar com as calúnias que, segundo ele, vêm sendo disseminadas por Mala.