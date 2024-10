Operação de grande porte - Divulgação/PM

Publicado 01/10/2024 12:09

São Pedro da Aldeia - Em uma operação de grande porte realizada na última semana, a Polícia Civil deflagrou uma ação contra uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, resultando na prisão de seis indivíduos em diferentes cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro, incluindo São Pedro da Aldeia.

O grupo criminoso, investigado há meses, era considerado o principal fornecedor de entorpecentes, como cocaína e crack, para traficantes em Barbacena e cidades vizinhas, em MG. A operação, que contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), teve como alvo principal o líder da organização, que foi localizado e preso em Juiz de Fora.

A esposa do chefe da quadrilha, responsável pela contabilidade das atividades ilícitas, foi detida em Volta Redonda. Outros três membros da organização foram capturados em Barbacena, e uma pessoa foi presa em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Ariadya Tavares, a desarticulação da organização criminosa representa um duro golpe no tráfico de drogas na região. “Esse grupo controlava grande parte da distribuição de drogas em Barbacena e suas operações tinham um impacto significativo no aumento do tráfico local”, afirmou.