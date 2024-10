Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São Pedro da Aldeia (Previspa) - Divulgação

Publicado 04/10/2024 17:50

- Será realizada, na próxima quinta-feira (10), a partir das 15h, uma audiência pública pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São Pedro da Aldeia (Previspa). O evento será on-line e com transmissão ao vivo.A audiência terá como objetivo apresentar à população a prestação de contas da organização de forma transparente. O acesso será disponibilizado no dia do evento no site, através deste link.