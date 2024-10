Fábio do Pastel (PL), Claudio Chumbinho (REP) e Bia de Guga (PSDB) - Reprodução/ Rede social

Publicado 06/10/2024 09:18 | Atualizado 06/10/2024 11:25

São Pedro da Aldeia - Na véspera da votação, foi liberada a partir da meia-noite deste domingo (6) uma pesquisa que revela que o atual prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), deverá se reeleger sem dificuldades.



Nos votos estimulados, quando se apresentam os nomes dos candidatos aos entrevistados, Fábio atingiu 67%, seguido pelo ex-prefeito Claudio Chumbinho (REP) com 10%, Bia de Guga (PSDB) 7%, Marcelo IAT (PRD) 1% e Sandra Autuori (PSOL) 1%. Brancos e nulos 6%, indecisos 4% e não souberam 4%.

Avaliando os votos válidos, Fábio chega 78%, contra 12% de Chumbinho, 8% de Bia de Guga, 1% de Marcelo IAT e 1% de Sandra Autuori.



Nos votos espontâneos – quando não são apresentados os nomes dos candidatos – Fábio alcança 61%, Chumbinho 8%, Bia 5%, Marcelo IAT 1%, outros 1%, brancos e nulos 1%, e não souberam ou não responderam 23%.



A pesquisa foi realizada pelo instituto Ágora, registrada no TSE RJ – 05231/2024 e entrevistou 400 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro.



Comparando com a última sondagem feita pelo mesmo instituto, em 17 de setembro, quando o prefeito Fábio tinha 63%, o novo levantamento revela um crescimento de 4% em três semanas. Já Chumbinho caiu de 13% para 10%, uma queda de 3%. Bia que tinha 9% encolheu para 7%, um recuo de 2%. Os demais candidatos mantiveram os números.

Veja os números

INTENÇÃO DE VOTOS ESTIMULADA| Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?



Fábio do Pastel (PL):67%

Claudio Chumbinho (REP): 10%

Bia (PSDB): 7%

Marcelo do IAT (PRD): 1%

Sandra Autuori (PSOL-REDE): 1%

Branco ou Nulo: 6%

NS/ Indecisos: 4%

NR: 4%



INTENÇÃO DE VOTOS ESPONTÂNEA| Neste domingo (6) haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem agora?



Fábio do Pastel: 61%

Claudio Chumbinho: 8%

Bia: 5%

Marcelo do IAT: 1%

Outros: 1%

Brancos ou nulos: 1%

NR: 23%