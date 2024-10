Barbeiro conhecido como "Gordinho" - Reprodução/Rede social

Barbeiro conhecido como "Gordinho"Reprodução/Rede social

Publicado 06/10/2024 09:33

São Pedro da Aldeia - Um homem foi morto a tiros no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, na noite deste sábado (5). O barbeiro conhecido como “Gordinho” foi assassinado a tiros enquanto exercia a profissão em uma barbearia localizada na Estrada do Alecrim.

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. O corpo do rapaz foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

As autoridades competentes foram acionadas e a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) irá investigar o caso para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias que levaram ao homicídio.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio ou sobre possíveis suspeitos.