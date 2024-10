Fábio do Pastel (PL), Cláudio Chumbinho (REP) e Bia de Guga (PSDB) - Reprodução/Rede social

Publicado 06/10/2024 15:24

São Pedro da Aldeia - Os candidatos à prefeitura de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), Cláudio Chumbinho (REP) e Bia de Guga (PSDB), votaram entre a manhã e o início da tarde deste domingo (6) de eleições municipais em diferentes pontos da cidade.



O primeiro a votar foi Cláudio Chumbinho, da coligação “Voltando ao Rumo Certo”. Logo cedo, cerca de uma hora após a abertura das seções eleitorais, o ex-prefeito aldeense, que agora tenta retornar ao posto, votou no CIEP Professor Cordelino Teixeira Paulo, no bairro Estação.

Após a votação, Chumbinho informou que passaria o restante do dia com sua família e apoiadores, aguardando o início da apuração dos votos. Em declaração após o voto, o candidato ressaltou a importância do dia para a democracia e mencionou seu desempenho durante a campanha.



Depois foi a vez da candidata Bia de Guga, que, acompanhada de familiares, amigos e cabos eleitorais, votou na Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo Guimarães, localizada no bairro Fluminense.



Em um dos vídeos publicados em suas redes sociais, a candidata declarou: “Nós já votamos, já carimbamos lá o 45. Vamos juntos!”.

Por fim, já no período da tarde, foi a vez de Fábio do Pastel, candidato à reeleição. Ele votou por volta das 12h45 no Colégio Feliciano Sodré, no Centro.



Antes de votar, Pastel passou no diretório do partido e no caminho até o local de votação cumprimentou alguns eleitores e disse que estava bastante confiante.



Acompanharam o prefeito o secretário de Governo, Luiz Fernando Júnior, e o amigo, Vinícius Loureiro.