Reconhecimento para o projeto da Trilha Translagunar Azul - Ascom

Publicado 10/10/2024 15:02

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua com um trabalho de preservação ambiental e incentivo ao turismo ecológico. Nesta quarta-feira (9), as equipes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Educação e Turismo aldeenses participaram da primeira visita técnica para verificação do trecho entre a Praia dos Ubás, em Iguaba Grande, e a Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, ambas renovadas para receberem o selo internacional Bandeira Azul. O trabalho intermunicipal também contou com a presença de técnicos dos municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo.



O projeto é uma proposta da consultora do Programa Bandeira Azul no município, Paloma Arias, que participou da trilha de reconhecimento. “Entrei em contato com o Mario Flavio Moreira, secretário de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia, e com Cabo Frio e Iguaba Grande; todos acharam fantástica a ideia de criarmos a Trilha Translagunar Azul, da Praia dos Ubás até a Praia das Pedras de Sapiatiba. E, mais para frente, os outros municípios que beiram a Lagoa de Araruama, podem criar suas trilhas intermunicipais”, explicou.



O diretor da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, Leonardo Rosa, apontou a importância do projeto e como a ideia foi recebida pelo município. “Nós recebemos essa proposta da Paloma, que faz consultoria do Programa Bandeira Azul aqui na região. E quando ela trouxe essa ideia da Trilha Translagunar Azul, nós ficamos muito entusiasmados. Todos abraçaram a ideia e, a partir dali, nós começamos a realizar várias reuniões com as diferentes Secretarias e municípios que margeiam a laguna. Hoje, estamos fazendo essa primeira visita técnica em campo com algumas Secretarias, outras não puderam estar presentes. A gente pôde constatar que o percurso é bom, identificamos situações, algumas peculiaridades, até mesmo sinalizando para os demais percursos. Iremos continuar fazendo reuniões para executar a trilha que será produtiva para a região, não só para a recuperação, para a valorização ambiental, mas também para o fomento turístico”, afirmou.



A caminhada de reconhecimento teve o objetivo de identificar pontos de interesse com atrativos turísticos, pontos de vegetação e melhores locais para sinalização. Esta foi à primeira visita técnica em campo como parte do projeto de criação da Trilha Translagunar Azul. O percurso possui diversos trechos com sombra e é de fácil condução.



Estiveram presentes os representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, Marta Freitas e Messias Valadares; além das turismólogas Isabella Nogueira e Kátia Santos representando a Secretaria Municipal de Turismo. Os professores de geografia e integrantes da Secretaria Municipal de Educação, Allan Hau, da Coordenação de Geografia; Thatiane Bittencourt, coordenadora de Educação Ambiental, e Teresa Zambrott, formadora de Educação Ambiental, acompanharam a visita e participam do grupo de criação da trilha, levando não apenas os conhecimentos técnicos, como também o planejamento para futuras visitas dos alunos do município.



Também participaram da caminhada, os representantes da Coordenadoria de Impacto Ambiental da Secretaria de Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, Suelen Vidal e Davi Xisto; o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio, Marcos Felipe Vargas da Silva, e a diretora de Ecoturismo da Secretaria de Turismo de Cabo Frio, Monica Aguiar.

