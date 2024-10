Uma pistola 9mm Beretta, dois carregadores, 23 munições, um telefone celular, 110 cápsulas, 10 buchas de maconha, 25 porções de Skank e R$ 20 em espécie - Divulgação/PM

Uma pistola 9mm Beretta, dois carregadores, 23 munições, um telefone celular, 110 cápsulas, 10 buchas de maconha, 25 porções de Skank e R$ 20 em espécieDivulgação/PM

Publicado 09/10/2024 17:18

São Pedro da Aldeia - Um tiroteio marcou a manhã desta quarta-feira (9), na comunidade do Balneário, em São Pedro da Aldeia. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi verificar denúncia de elementos armados na prática de tráfico de drogas e foi recebida a tiros.



Após um breve confronto, três indivíduos foram detidos. Um deles, identificado como W.R. P. D. S., de 21 anos, foi baleado e socorrido ao hospital. Os outros dois, F. D. O. S., de 20 anos, e G. A. D. C.W., de 41 anos, foram presos em flagrante.



Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma pistola 9mm Beretta, dois carregadores, 23 munições, um telefone celular, 110 cápsulas, 10 buchas de maconha, 25 porções de Skank e R$ 20 em espécie.

porte ilegal de arma de fogo Divulgação/PM

O indivíduo baleado durante o confronto foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e encaminhado para o hospital. Seu estado de saúde não foi divulgado.



Os três envolvidos foram apresentados na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia e posteriormente na 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios, onde permaneceram presos. As acusações contra eles incluem tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.