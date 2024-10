Exposição de artesanato "Criatividade em Pauta". Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues - Ascom

Exposição de artesanato "Criatividade em Pauta". Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues Ascom

Publicado 08/10/2024 18:13

São Pedro da Aldeia - Está aberta à visitação gratuita na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, a exposição de artesanato “Criatividade em Pauta”. Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues, a mostra reúne mais de 30 peças decorativas e utilitários, confeccionados com conchas e outros elementos naturais, que refletem a beleza dos mares e oceanos.



A iniciativa é promovida pela secretaria municipal de Cultura e conta com o apoio da Federação do Artesanato do Rio de Janeiro (FAERJ). O espaço fica localizado na Avenida Francisco Coelho Pereira, 255, no Centro, e a exposição acontece até sexta-feira (11), das 9h às 17h.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, enalteceu a iniciativa. “Esta é a segunda vez que recebemos a exposição do Guaracy. É sempre uma alegria abrir as portas da Casa da Cultura para os artesãos da nossa cidade. São Pedro da Aldeia tem muitos talentos do segmento do artesanato e uma grande diversidade cultural. Precisamos reconhecer e valorizar o trabalho desses artistas, que movem a economia criativa e impulsionam não só o setor cultural, mas também o turismo e o comércio local”, disse.



Entre os trabalhos expostos estão abajures, mandalas e uma variedade de objetos decorativos inspirados na vida marinha e em animais silvestres. Os espelhos artesanais, emoldurados sob técnicas do mosaico e 3D são o principal atrativo da exposição. As confecções têm como matéria-prima conchas do mar.



Morador do bairro Poço Fundo há quase 10 anos, Guaracy Rodrigues especializou-se na criação de peças sustentáveis, que aproveitam materiais orgânicos e reciclados da natureza. “A cada trabalho, eu prezo pela qualidade e acabamento. Eu procuro sempre inovar e trazer um novo conceito de beleza, criando peças únicas, mas que também têm utilidade. A exposição está sendo muito proveitosa e agradeço à Secretaria de Cultura e a FAERJ pelo apoio. A aceitação do público foi muito boa, recebemos visitantes de toda a Região dos Lagos, do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Também tive oportunidades de vendas muito bacanas”, contou Guaracy, que é licenciado pelo Governo Federal para o trabalho com conchas.



Uma das novidades desta edição é o espelho com moldura em madeira, inspirada na arte egípcia, de 1,30m por 1,20m. A obra é um dos destaques do salão principal, apresentando elementos visuais e simbólicos que evocam o estilo artístico e cultural do Egito Antigo, como hieróglifos, faraós e o olho de Hórus.



De Cabo Frio, as empresárias Luzia Célia de Araújo e Roberta Maulo, mãe e filha, visitaram a mostra e aproveitaram para adquirir três artigos. “As peças são muito lindas e criativas, dão vida a qualquer parede. Ficamos encantadas. Estamos levando três peças, que vamos utilizar na ornamentação da nossa pousada”, comentou Luzia. “Esse tipo de iniciativa é muito importante, porque dá visibilidade e valoriza o artista local, dando acesso direto a essas obras. Arte é sempre bem-vinda, especialmente quando estamos falando de um artesão da cidade. A Prefeitura está de parabéns pelo incentivo”, complementou Roberta.

Exposição de artesanato "Criatividade em Pauta". Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues Ascom

Exposição de artesanato "Criatividade em Pauta". Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues Ascom

Exposição de artesanato "Criatividade em Pauta". Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues Ascom

Exposição de artesanato "Criatividade em Pauta". Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues Ascom