Publicado 08/10/2024 15:41

São Pedro da Aldeia - As eleições municipais ocorreram neste domingo (6) e, em São Pedro da Aldeia, um candidato a vereador não recebeu nem o próprio voto: Badger Nunes Hernandes da Silva, do Partido Democracia Cristã (DC).



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essa foi a primeira vez que o homem de 62 anos, natural de Nova Friburgo e com o ensino fundamental incompleto, se candidatou à Câmara Municipal.



De acordo com dados do TSE, Badger não declarou bens, nem teve qualquer gasto durante o pleito. Seu limite legal de gastos era de R$ 15.985,08.



Embora tenha seguido as regras de elegibilidade estipuladas pela Justiça Eleitoral para continuar com a candidatura, a mesma foi considerada “anulada sub judice”. Badger seguia disponível para receber votos e contava com o direito de recorrer das decisões judiciais que poderiam impugnar sua candidatura.



Esses recursos são comuns em casos de inelegibilidade, irregularidades na documentação ou na prestação de contas, entre outros motivos que podem gerar questionamentos judiciais.

