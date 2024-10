Polícia Militar deflagrou uma grande operação na Estrada do Alecrim - Divulgação/PM

Publicado 08/10/2024 14:51

São Pedro da Aldeia - Na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Militar deflagrou uma grande operação na Estrada do Alecrim, na altura do número 1122, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, com o objetivo de prender um elemento conhecido pelo vulgo “Dimenor”.

Segundo informações preliminares, ele é foragido da Justiça por tráfico de drogas, receptação e associação ao tráfico.

De acordo com moradores, a ação contou com um forte aparato policial, cercando a área para capturar “Dimenor”. No entanto, apesar do grande número de agentes envolvidos, o suspeito conseguiu escapar do cerco policial, frustrando a tentativa de captura.

“Muita polícia, muito mesmo. Mas infelizmente ele conseguiu fugir”, disse uma testemunha.

As autoridades seguem em busca do elemento, que permanece foragido.