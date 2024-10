Cerimônia de certificação dos artistas premiados - Ascom

Publicado 10/10/2024 17:31

São Pedro da Aldeia - Os artistas e agentes culturais de São Pedro da Aldeia vivenciaram um momento especial com a entrega dos certificados de premiação do Edital “100 Anos Casa da Flor”, da Lei Paulo Gustavo. Lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Edital de Premiação Cultural destinou mais de 255 mil reais para personalidades que, por meio do seu trabalho, contribuíram para fomentar o setor artístico e cultural no município.



A cerimônia de certificação foi realizada durante a programação do Festival Casa da Flor, que este ano foi promovido em parceria com o Festival Energia Para Ler, patrocinado pelo Governo do Estado e pela Enel. “A entrega dos certificados foi um momento muito especial, a coroação de um trabalho que temos realizado desde 2023, com muito empenho, para a operacionalização da Lei Paulo Gustavo em São Pedro da Aldeia. A chegada desses recursos é uma forma de reconhecimento, valorização, apoio e incentivo à atuação dos nossos trabalhadores da Cultura. Só temos que parabenizar os artistas pelo importante trabalho que eles têm promovido na cidade, dentro de seus segmentos culturais”, destacou o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques.



Entre os premiados estiveram artistas, produtores, pesquisadores, dançarinos, músicos, atores, artesãos, escritores e mestres da cultura popular, entre outros. O Edital abriu inscrições para artistas de Teatro; Circo; Dança; Música; Literatura; Artesanato; Artes Visuais; Produção Cultural; Saberes Populares; Cultura LGBTQIA+; Culturas Inclusivas; Patrimônio (material e imaterial); e Povos Tradicionais (cultura indígena, quilombola e afro-brasileira).



Agente cultural, pesquisadora, escritora e professora de dança, Aline Oliveira, conhecida como Aline Arco-Íris, é nascida e criada em São Pedro da Aldeia. A artista, que também integra coletivos e grupos culturais da cidade, foi uma das contempladas pelo Edital de Premiação Cultural nº 14/2023. “Fiquei muito grata, primeiro pelo município ter se empenhado em fazer esse Edital e operacionalizar esses recursos de uma maneira que atendesse e que chegasse aos artistas e fazedores de Cultura do nosso município. São pessoas que estão trabalhando há anos e a gente sabe o quanto é desafiador trabalhar com arte e cultura. Para mim foi muito gratificante ter sido contemplada. Esse reconhecimento é muito importante, porque mostra para a sociedade que os artistas e fazedores de Cultura têm o seu merecido valor. A Secretaria de Cultura está de parabéns e torço para que esse trabalho vire um exemplo para os outros municípios da nossa Região dos Lagos”, destacou.



Ao todo, 74 candidaturas foram contempladas pelo Edital, por meio de pagamento direto. A avaliação das candidaturas foi realizada por uma Comissão de Seleção formada por pareceristas externos contratados para este fim, selecionados em certame específico.



Com mais de 25 anos de dedicação às práticas tradicionais de matrizes africanas, o agente cultural e líder religioso Marcelo Freire, o Marcelo de Ayrá, também foi agraciado pelo Edital. “É com muita satisfação que eu parabenizo a Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia por todo o empenho nessa premiação da Lei Paulo Gustavo, pelo carinho, respeito e comprometimento com a gente. A premiação foi excepcional para apoiar o setor cultural e foi muito gratificante receber essa linda homenagem”, comentou.



Durante o evento, os servidores integrantes da Comissão de Avaliação e Execução de Editais da Lei Paulo Gustavo, que atuaram durante o exercício de 2023/2024, também foram homenageados com certificados.

Cerimônia de certificação dos artistas premiados Ascom

