Publicado 18/10/2024 16:08

São Pedro da Aldeia - Em alusão à campanha mundial “Outubro Rosa”, a Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, inaugura nesta segunda-feira (21) a exposição “Celebrando a vida em meio ao câncer”. A mostra apresenta mais de 30 telas que retratam, por meio de fotografias e poemas, a beleza e a força de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A iniciativa é uma realização do projeto “Moça Bonita – Semeando Vidas” e conta com o apoio da prefeitura, junto da Secretaria de Cultura. A exposição ficará em cartaz até a próxima quinta-feira (24) com visitação gratuita, das 9h às 17h.



A diretora da pasta, Giselle Lima, assina a curadoria da mostra. “É com muita alegria que abrimos as portas da Casa da Cultura para receber o projeto Moça Bonita. A exposição retrata de uma maneira artística, sensível e inspiradora, a beleza, a força e a resiliência de mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama, oferecendo uma oportunidade de sensibilizar o público sobre a doença. Promover ações como essa também é uma excelente maneira de trazermos clareza sobre o assunto, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce”, destacou.



A exposição é resultado de ensaios fotográficos realizados com mulheres em diferentes fases do tratamento, integrantes do projeto “Moça Bonita”, que há sete anos acolhe pacientes oncológicas de toda a Região dos Lagos. Além das fotografias, as telas são acompanhadas por poemas escritos por membros da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio (ALACAF), que convidam os espectadores à reflexão, abordando narrativas de luta, esperança e superação.



O grupo de apoio atende, atualmente, cerca de 350 mulheres. “Essa exposição foi pensada para elevar a autoestima das nossas ‘moças bonitas’, que é como carinhosamente chamamos as pacientes oncológicas que o projeto assiste. É uma forma de mostrar que o diagnóstico não é o fim, que existe, sim, vida e beleza em meio ao tratamento e que nós devemos celebrar a vida”, destacou a presidente do projeto, Elizângela Gomes.



A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.

