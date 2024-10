O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, e o diretor da pasta, Sandro Bouth - Ascom

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, e o diretor da pasta, Sandro BouthAscom

Publicado 18/10/2024 17:57

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia participou do evento “Sebrae Origens”, realizado no Rio de Janeiro. O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, e o diretor da pasta, Sandro Bouth, acompanharam o painel “IG (Indicação Geográfica) e Economia do Mar”, que abordou a palestra “Tainha da Lagoa de Araruama e caminhos para o reconhecimento como IG”.

Na ocasião, foi abordado o trabalho da Associação de Pescadores da Praia da Pitória e sua tentativa de alcançar o registro da Indicação Geográfica da Tainha presente na laguna. A indicação geográfica é um ativo de propriedade intelectual que é responsável por proteger produtos ou serviços de uma determinada região, a partir de características específicas pertencentes àquele local, através de uma denominação de origem (DO) ou indicação de procedência (IP).

Cláudio Viviani comentou sobre a iniciativa. “A indicação geográfica é uma estratégia sensacional, pois devolve à região um prestígio que lhe pertence, decorrente da sua própria história e cultura. Devolve representatividade, principalmente, e se transforma em um importante motor de negócios para a cidade de uma maneira geral. Vimos trabalhos fantásticos e o que eles podem gerar para o município”, afirmou.

Thiago Ribeiro acrescentou que a indicação geográfica pode trazer inúmeros benefícios ao produtor. “Ter essa proteção, consequentemente, leva ao aumento da produtividade, competitividade nacional e estímulo à economia local, além da extensão no fluxo dos turistas em conhecer a riqueza da região”, comentou.

SOBRE O PROJETO DE IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA DA TAINHA

O projeto de IG da Tainha começou em agosto do ano passado, financiado e encabeçado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Com isso, os envolvidos têm o prazo máximo de dois anos para apresentar o trabalho final para conquistar a IG que é concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Durante esse prazo serão realizadas diversas etapas e estudos para garantir a qualidade diferenciada da Tainha da Lagoa de Araruama, com a justificativa que o peixe passa a ter um sabor único uma vez que vem do mar e passa a viver nas águas hipersalinas da laguna. A iniciativa para denominação de origem da Tainha da laguna é baseada inicialmente nos relatos de moradores e visitantes que afirmam o diferencial do sabor e textura. As análises buscam comprovar a qualidade diferenciada do peixe e vão estudar também se o mesmo acontece com outras espécies. A caracterização da Identificação Geográfica terá um padrão que precisará ser mantido.