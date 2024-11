CAT - Divulgação

Publicado 19/11/2024 15:41

São Pedro da Aldeia - O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia está recebendo currículos de pessoas com deficiência (PcD) com o objetivo de criar um banco de currículos para atender demandas de empresas solicitantes. O comunicado foi feito nesta segunda-feira (18).



Os interessados podem enviar o documento em anexo para o e-mail sagat.oportunidades@gmail.com ou entregá-lo pessoalmente na sede do CAT, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.



Os currículos devem conter as informações de contato atualizadas e com o CID (Classificação Internacional de Doenças). O CAT aldeense funciona como um banco de dados e um intermediador entre a Prefeitura e a empresa interessada. A análise final curricular é feita pelo empreendimento, mediante processo interno e de acordo com as necessidades e diretrizes da empresa.



O Centro de Atendimento ao Trabalhador de São Pedro da Aldeia fica na sede do Horto Escola Artesanal, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA da cidade).

