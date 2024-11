Fórum estadual sobre Saúde Pública - Ascom

Publicado 19/11/2024

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença no 1º Fórum Estadual de Saúde Pública, realizado na cidade de Vassouras. O município foi representado pela secretária adjunta de Atenção Primária à Saúde, Jaqueline Tinoco, e a diretora de Vigilância em Saúde, Tatiana Leal. O evento reuniu lideranças do Estado, como secretários de Saúde, diretores de hospitais e gestores públicos, estudantes de medicina e especialistas, entre outros.

O Fórum Estadual abordou temas como o papel do Ministério Público e do Tribunal de Contas na Saúde, a otimização dos recursos públicos, a judicialização da saúde e seus impactos no dimensionamento dos orçamentos municipais. A pauta também tratou dos desafios atuais para a aplicabilidade do Sistema Único de Saúde, considerando a saúde como um direito social, o envelhecimento populacional, o aumento das doenças crônicas e a necessidade de uma sociedade sustentável.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Tatiana Leal, o evento foi produtivo e abordou discussões práticas sobre temas que os profissionais vivenciam no dia a dia. “Em eventos como este, conseguimos perceber o quanto o nosso município, São Pedro da Aldeia, está avançando. Mesmo com poucos recursos, observamos uma melhoria gradual nos serviços e isso é um reflexo de uma gestão eficiente. Enquanto, em países desenvolvidos, o gasto com saúde pode chegar a até 11% do PIB, no Brasil, esse percentual fica em torno de 4%. Precisamos, sim, estar sempre aprimorando o gerenciamento dos recursos, mas é importante lembrar que a matemática é uma ciência exata. Enquanto não houver um aumento nas verbas destinadas à saúde, os municípios continuarão sobrecarregados, tendo que dispor de recursos muito além do que foi inicialmente acordado”, comentou.