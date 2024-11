Ação de saúde voltada ao homem, em alusão ao "Novembro Azul" - Divulgação

Publicado 26/11/2024 17:58

São Pedro da Aldeia - Acontece nesta sexta-feira (29), em São Pedro da Aldeia, uma ação de saúde voltada ao homem, em alusão ao “Novembro Azul”, mês de prevenção ao câncer de próstata. O evento acontece na Praça Hermógenes Freire da Costa, conhecida como Praça das Águas, no Centro, das 8h30 às 16h30.

A iniciativa é da Atenção Primária à Saúde, por meio da Coordenação da Saúde do Homem, e visa reduzir a incidência de doenças e promover uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos aldeenses.

Além das atividades de conscientização, também serão oferecidos serviços de saúde como aferição de pressão arterial, medição de glicemia e orientações sobre alimentação saudável e prática de exercícios físicos.

A Secretaria de Saúde indica aos participantes que compareçam com a camisa do seu time de futebol do coração.

Confira as atividades que serão realizadas na sexta-feira (29):

- Exposição Inca: Saúde do Homem

- Aferição de Pressão Arterial/Glicose

- Atividades Físicas

- Música

- Jogos

- Corte de cabelo

- Massagem

- Torneio de futebol