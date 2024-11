Caravana da coca-cola - Divulgação

Publicado 22/11/2024 18:38

São Pedro da Aldeia - A Caravana de Natal da Coca-Cola estará em São Pedro da Aldeia neste fim de semana, com dois dias de desfile pelas ruas da cidade.



Nesta sexta-feira (22), o percurso começará em Cabo Frio, às 18h30, e seguirá para o município aldeense, passando pela Rodovia RJ-140 e pelos bairros Vinhateiro, Baixo Grande, Parque Estoril e São João. No Campo Redondo, a caravana entrará na Rua Luiza Terra de Andrade e seguirá pela Silva Jardim até o centro da cidade.



No sábado (23), a caravana sairá do bairro Jardim Morada da Aldeia, com partida da fábrica Andina, às 19h, e seguirá pela Rodovia RJ-106 em direção a Iguaba Grande.

Localização Ascom

