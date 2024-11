Furto - Reprodução/Rede social

Furto Reprodução/Rede social

Publicado 22/11/2024 17:11

São Pedro da Aldeia - Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 9h30, uma residência localizada no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia, foi alvo de um furto. Segundo denúncias, três homens invadiram o imóvel e subtraíram diversos itens de valor, incluindo uma televisão, joias e dinheiro.



Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram parte da ação criminosa, ajudando a identificar o momento em que os suspeitos deixavam o local. Até então, os envolvidos não foram localizados.



O proprietário da residência compareceu à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia, onde registrou a ocorrência. Ninguém foi preso.



As autoridades estão investigando o caso e utilizando as imagens capturadas para tentar identificar os autores do crime.