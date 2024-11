Decoração natalina - Ascom

Publicado 29/11/2024 16:30

São Pedro da Aldeia - A prefeitura de São Pedro da Aldeia, junto da Secretaria de Cultura, iniciou os preparativos da decoração natalina em diversos espaços públicos do município. Para garantir o clima festivo das comemorações de final de ano, que tem como ponto alto a celebração do Natal, a equipe da pasta está trabalhando em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos.



As árvores e o conjunto histórico, que compreende a Igreja Matriz, o Convento dos Jesuítas e o coreto, estão com iluminação especial e peças metálicas decorativas natalinas. O deck e parte da orla da Praia do Centro, a entrada da cidade e os superpostes de luz da Avenida São Pedro também estão ornamentados.



As Praças Agenor Santos (Praça da Matriz), Doutor Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão) e Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas) também ganharam iluminação de LED e peças metálicas decorativas. Um destaque especial é a árvore de Natal, na Praça das Águas, com cerca de sete metros de altura, iluminação em LED neon e desenhos que enaltecem elementos da cultura local.



Ponto alto do Natal aldeense, a Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos irá se transformar na Casa do Papai Noel, no período de 11 de dezembro a 10 de janeiro. Para receber o bom velhinho, a Casa ganhou ornamentação especial na fachada e pintura nova. A decoração natalina também contempla as fachadas da Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira Paulo e do Cine Estação. Na parte interna da Casa da Cultura, a montagem das árvores, móveis e demais elementos decorativos está sendo finalizada pela equipe da Secretaria.



O secretário de Cultura, Thiago Marques, destacou a dedicação das equipes e a expectativa para as celebrações natalinas. “A decoração de Natal é um momento muito especial, que nos permite valorizar a cultura local, criar memórias afetivas e promover o espírito de união entre as famílias. Quero agradecer a todas as equipes que estão se dedicando com tanto carinho e comprometimento para tornar o Natal aldeense ainda mais encantador. Estamos confiantes de que a população e os visitantes ficarão felizes com o resultado”, afirmou.

