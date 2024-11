Casa da Cultura - Divulgação

Publicado 28/11/2024 15:24

São Pedro da Aldeia divulgou, nesta quarta-feira (27), o resultado preliminar dos candidatos inscritos para a eleição suplementar do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), após a fase de avaliação pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído para esse fim.

As vagas em aberto são para as cadeiras de Artes Cênicas (teatro, circo, dança e performance) e LGBTQIA+ e Culturas Inclusivas, Titular e Suplente. Os candidatos habilitados estarão aptos a concorrer às cadeiras em vacância. Já os candidatos considerados não habilitados poderão interpor recurso nesta quinta (28) e sexta-feira (29) no formulário disponível através deste link.

Para isso, deverão incluir os documentos que comprovem o período de atuação cultural de dois anos no município, conforme estabelecido no documento publicado em 18 de novembro de 2024, que contém as regras do certame.

A eleição dos novos conselheiros ocorrerá de forma presencial nos dias 5 e 6 de dezembro, das 11h às 19h, no Cine Estação, tendo como colégio eleitoral os integrantes do Mapeamento Cultural de São Pedro da Aldeia, com a devida comprovação de atuação no segmento cultural de referência (Artes Cênicas e LGBTQIA+ e Culturas Inclusivas).

No ato da votação, o eleitor deverá apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Para estar apto a votar, também é necessário comprovar residência na cidade por um período mínimo de um ano e estar com o cadastro aprovado no Mapeamento Cultural no ato da votação.