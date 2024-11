Revólver calibre 32 - Divulgação/PM

Revólver calibre 32Divulgação/PM

Publicado 27/11/2024 15:54

São Pedro da Aldeia - Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 28 anos, identificado como N.J.P.J., por posse ilegal de arma de fogo em São Pedro da Aldeia.

A prisão ocorreu após a polícia receber denúncias de que o indivíduo estaria circulando pelo bairro da Boa Vista, na Estrada dos Quaiquicas, armado com um revólver, intimidando moradores. Com base nas informações, os agentes se dirigiram até a residência do acusado, onde encontraram a arma, um revólver calibre 32, escondido embaixo do colchão.

O elemento confessou aos policiais que havia adquirido a arma de fogo em troca de um veículo e que a estava utilizando para se intimidar. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Além da arma, foram apreendidas duas munições intactas.