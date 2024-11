Casa do Papai Noel - Divulgação

Casa do Papai NoelDivulgação

Publicado 27/11/2024 15:26

São Pedro da Aldeia - A abertura oficial da temporada natalina em São Pedro da Aldeia começa oficialmente no dia 11 de dezembro, com a inauguração da tradicional Casa do Papai Noel, que promete encantar e divertir as crianças e suas famílias. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, terá início às 18h30, na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro, com o tradicional desfile do Bom Velhinho.



A programação inclui apresentações musicais de dança e teatro, com a participação especial da Orquestra Sons da Aldeia, Escola de Artes Municipal, Companhia de Teatro Municipal e Ballet Municipal.



O secretário de Cultura, Thiago Marques, reforça a importância do evento. “Este é um momento mágico para as famílias aldeenses, que marca o início das celebrações natalinas em nossa cidade. A equipe da Secretaria já está trabalhando intensamente para garantir que a Casa do Bom Velhinho seja entregue com todo o cuidado e carinho que o Natal merece”, afirmou.



A exposição natalina seguirá aberta até o dia 10 de janeiro na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, com visitação gratuita das 15h às 22h, de segunda a segunda. Excepcionalmente, nos dias 24, 25, 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, não haverá funcionamento. De terça a domingo, os visitantes também poderão tirar fotos com o Papai Noel. O personagem ficará no espaço das 19h às 22h.

Casa do Papai Noel Divulgação