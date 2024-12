Orquestra Sons da Aldeia - Reprodução

Publicado 05/12/2024 13:42

- O início da temporada oficial de Natal em São Pedro da Aldeia acontece no dia 11 de dezembro, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro, com a abertura da Casa do Papai Noel. Orquestra Sons da Aldeia já está afinando os instrumentos para um dos momentos mais aguardados do ano. Os músicos estão ensaiando arranjos inéditos para um repertório natalino que promete encantar as famílias.Nos últimos dias, os alunos da Orquestra tiveram destaque ao participarem de dois eventos importantes. O primeiro foi o Café Empresarial organizado pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola aldeense (ACIASPA) e, em seguida, se apresentaram na Praça Hermógenes Freire da Costa, durante o evento de encerramento da campanha “Novembro Azul”, promovido pela Secretaria de Saúde.O secretário de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância da Orquestra Sons da Aldeia no cenário cultural da cidade. “A Orquestra dá um toque especial a cada evento que participa. Tê-los na programação de Natal, especialmente na abertura da Casa do Papai Noel, é um privilégio. Participar desses eventos é uma forma de preparação para o trabalho que realizamos na programação de Natal, sempre em parceria com as demais Secretarias e instituições”, destacou.O regente e professor, Jorge Rafael, comentou sobre os preparativos para a apresentação natalina. “Estamos preparando algo especial, porque sabemos que a abertura da Casa do Papai Noel é um evento muito importante para a cidade e para as famílias. Queremos que esse momento seja mágico, com músicas que tocam os corações e celebrem o espírito natalino”, afirmou. inauguração da tradicional Casa do Papai Noel promete encantar e divertir as crianças e suas famílias. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, terá início às 18h30 na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro, com o tradicional desfile do Bom Velhinho. A programação inclui apresentações musicais, de dança e teatro, com a participação especial da Orquestra Sons da Aldeia, Escola de Artes Municipal, Companhia de Teatro Municipal e Ballet Municipal.