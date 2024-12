Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) - Reprodução

Publicado 04/12/2024 18:14

- O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia começou a receber, nesta terça-feira (3), currículos de profissionais para vagas de emprego nas funções de garçom e lavador de carros. Como pré-requisito para as vagas, os interessados devem ter experiência comprovada nas funções. Os currículos devem ser enviados para o e-mail sagat.oportunidades@gmail.com, com a vaga pretendida no assunto, até esta sexta-feira (6).