Representando a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, participaram o secretário adjunto de Pesca, Breno Bento dos Santos, e o chefe de Setor de Pesca, Luiz Henrique Abrantes - Ascom

Publicado 03/12/2024 18:31

São Pedro da Aldeia - O município de São Pedro da Aldeia, em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU), realizou, na última semana, atendimentos gratuitos para comunidades pesqueiras da Lagoa de Araruama.

Os serviços, oferecidos na sede da Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória, tiveram como objetivo facilitar o acesso a orientações jurídicas e promover a regularização de atividades relacionadas à pesca.

Os atendimentos contaram com a presença de defensores públicos federais, incluindo Claudio Luiz dos Santos, André da Silva Ordacgy, Maria Cecilia Lessa da Rocha, Rodrigo Esteves Rezende, além do coordenador de atendimento Leandro Reis Quintanilha. Representando a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, participaram o secretário adjunto de Pesca, Breno Bento dos Santos, e o chefe de Setor de Pesca, Luiz Henrique Abrantes.

Na última semana, o município também participou de uma reunião organizada pela DPU para discutir ações de saneamento e ordenamento pesqueiro na Lagoa de Araruama. O encontro reuniu representantes do Ministério Público Federal, do Comitê de Bacia Hidrográficas Lagos São João, da Prolagos, entidades locais de pesca e do SEBRAE, abordando questões relacionadas ao equilíbrio ambiental e às necessidades das comunidades pesqueiras.