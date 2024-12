Foragido da Justiça por homicídio é preso - Divulgação/PM

Foragido da Justiça por homicídio é preso Divulgação/PM

Publicado 04/12/2024 18:04

São Pedro da Aldeia - Uma operação do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) resultou na prisão de um foragido da Justiça na manhã desta terça-feira (3), por volta das 11h, em São Pedro da Aldeia. O fato ocorreu na altura do quilômetro 107 da RJ-106, no bairro Balneário.

Durante patrulhamento de rotina, policiais abordaram uma motocicleta Dafra preta, conduzida por dois homens. Ao consultarem os dados dos ocupantes no sistema, foi constatado que um deles, identificado como Jonathan dos Santos Silva, de 36 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O mandado, expedido pela 1ª Vara Criminal de São Pedro da Aldeia, tem relação com um processo que tramita desde 2009. O foragido foi detido e encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde permanece à disposição da Justiça.

A motocicleta foi apreendida e o outro ocupante, que não possuía passagem pela polícia, foi liberado.