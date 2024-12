Câmara Municipal - Reprodução

Publicado 03/12/2024 18:39

São Pedro da Aldeia - A prefeitura de São Pedro da Aldeia vai realizar na próxima segunda-feira (9), uma audiência pública a respeito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, às 9h, na Câmara Municipal e será aberta ao público.

O município aldeense junto às cidades de Iguaba Grande, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios estão revisando seus planos municipais em conjunto com a concessionária de água e esgoto Prolagos.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca Mario Flavio Moreira, enfatizou o trabalho intersetorial para a atualização do plano. “Já realizamos diversas reuniões ao longo do ano e pudemos contar com a presença de todos os integrantes da comissão, sociedade civil e membros do governo. A audiência pública é mais um marco importante com o envolvimento da população para continuarmos evoluindo”, destacou.

Atualizar o esquema de serviços como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana, coleta e destinação do lixo, além de drenagem e manejo da água das chuvas. Foi com esse objetivo que as prefeituras, empresas e instituições envolvidas na área se uniram para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Atendendo ao novo marco regulatório do saneamento básico, introduzido por meio da Lei nº 14.026/2020, todos os municípios terão que estar em dia com os seus planos. São Pedro da Aldeia irá atualizar o plano já existente. O plano de saneamento contempla água, esgoto, resíduo e drenagem urbana.