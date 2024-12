Casa do Papai Noel - Ascom

Casa do Papai Noel Ascom

Publicado 11/12/2024 14:58

São Pedro da Aldeia - Nesta quarta-feira (11), São Pedro da Aldeia dará início à temporada natalina com a inauguração da tradicional Casa do Papai Noel. Totalmente revitalizada pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura, a programação começa às 18h30, com o cortejo do Bom Velhinho pelas ruas do Centro. O evento inclui, ainda, um espetáculo musical da Orquestra Sons da Aldeia e apresentações de dança e teatro, realizadas por talentos locais da Escola de Artes, da Companhia de Teatro Municipal e do Ballet Municipal, proporcionando uma experiência inesquecível para toda a família.



A programação natalina marca a volta da “Aldeia do Noel”, vila cenográfica externa, composta por um trenó, uma estação de trem e uma ornamentação especial, que funcionará como uma extensão da Casa. Ela ocupa a parte da fachada da Casa da Cultura com diversos espaços “instagramáveis”. “A Aldeia do Noel foi um grande sucesso na temporada natalina de 2023, trazendo momentos de pura magia para os visitantes. Este ano, nosso desejo é repetir essa experiência encantadora, especialmente ao ver o brilho nos olhos das crianças”, comentou o secretário de Cultura, Thiago Marques.



Já na parte interna, as crianças poderão se divertir com um clássico dos parques de diversões: um carrossel, que tem capacidade para quatro usuários por vez, com um limite máximo de 160 kg. A exposição natalina seguirá aberta até o dia 10 de janeiro na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, com visitação gratuita das 15h às 22h, de segunda a segunda. Excepcionalmente, nos dias 24, 25, 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro não haverá funcionamento. De terça a domingo, os visitantes também poderão tirar fotos com o Papai Noel. O personagem ficará no espaço das 19h às 22h.



Thiago Marques também enfatizou a importância de valorizar os talentos locais no evento. “Essa temporada é resultado de muita dedicação da nossa equipe. Nosso objetivo é destacar os artistas e agentes culturais da nossa cidade, criando momentos únicos de celebração para toda a comunidade e visitantes”, afirmou o secretário.



Programação para toda a família – A Secretaria de Cultura preparou uma extensa programação cultural para celebrar a chegada do Bom Velhinho. A partir das 18h30, o Cortejo do Papai Noel sairá da Praça Hermógenes Freire da Costa em direção à Casa da Cultura, acompanhado pela Banda Marcial Fênix Paineira e por integrantes dos projetos culturais do município, como o Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia e a Companhia de Teatro Municipal.



Confira a programação da Abertura da Casa do Papai Noel:



18h30 – Cortejo do Papai Noel pela cidade – Saída da Praça Hermógenes Freire da Costa até a Casa da Cultura.

19h – Apresentação da Orquestra Sons da Aldeia com arranjos inéditos de repertório natalino – Casa da Cultura

19h15 – Auto de Natal “A chegada do salvador” com a Companhia de Teatro Municipal – Casa da Cultura

19h30 – Apresentação do ballet “Valsa das Horas”, do clássico ballet Coppélia com a Companhia de Ballet Municipal – Casa da Cultura



19h45 – Apresentação de Tango com o diretor da Companhia de Ballet Municipal, Ramirez Menezes, a instrutora de dança da Escola de Artes Municipal, Luciana Marins e o Professor de Dança de Salão da Escola de Artes, Alex Sales



20h – Apresentação “Urbanos do Natal”, da Companhia de Ballet Municipal – Casa da Cultura

20h15 – Abertura oficial da Casa do Papai Noel – Casa da Cultura

22h – Fechamento da Casa do Papai Noel

Casa do Papai Noel Ascom

Casa do Papai Noel Ascom

Apresentação da Orquestra Sons da Aldeia Thiago Ruiva

Ballet Municipal ? Casa da Cultura Thiago Ruiva

Companhia de Teatro Municipal ? Casa da Cultura Thiago Ruiva