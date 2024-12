Prefeito Fábio do Pastel hasteou a bandeira pessoalmente junto ao secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira - Ascom

09/12/2024

São Pedro da Aldeia - A Praia das Pedras de Sapiatiba voltou a hastear, na sexta-feira (6), a Bandeira Azul. O símbolo internacional foi hasteado pela segunda temporada consecutiva, desta vez, 2024-2025. O evento contou com a presença do prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, outras autoridades municipais e instituições parceiras. A praia está localizada no bairro Praia Linda e foi uma das primeiras praias lagunares a receber o título. Foi realizada, ainda, a entrega de um certificado de Parceiro Bandeira Azul pelo Instituto Escola do Mar.



O prefeito Fábio do Pastel hasteou a bandeira pessoalmente junto ao secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira. “É com muita felicidade que estou aqui na Praia das Pedras de Sapiatiba. Quero agradecer a todas as Secretarias envolvidas, que trabalham para mantermos essa bandeira tão importante para São Pedro da Aldeia. A gente vem lutando para incluir mais uma praia nossa no programa”, destacou o prefeito.



“Hoje é um dia emblemático, estamos aqui pelo segundo ano hasteando a Bandeira Azul na Praia das Pedras de Sapiatiba. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos e em conjunto entre as Secretarias, instituições parceiras e sempre com o apoio do prefeito Fábio do Pastel. Temos várias praias em condições de balneabilidade e temos mais de 100 análises com bons resultados aqui na Praia das Pedras de Sapiatiba, isso é primordial”, apontou o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira.



Uma das responsáveis pela coleta das amostras, a servidora Maiara Fernandes, auxiliar administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, comentou sobre a função. “A coleta é feita a cada 15 dias e todas têm sido aprovadas pela Prolagos e pelo laboratório na capital do estado. Para fazer a coleta da água, a gente entra em torno de cinco metros na água e recolhe cinco frascos para levar ao laboratório. Fiquei muito feliz com a homenagem, é um projeto muito bacana, a gente já vem acompanhando desde a primeira bandeira e lá na Secretaria todo mundo abraçou”, comentou Maiara Fernandes.



Estiveram presentes os secretários de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches; e de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves. Também compareceram ao evento, o presidente e o diretor-executivo da Prolagos, Luiz Fernando Barroso Fabbriani e José Carlos de Almeida, respectivamente. Além dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, representantes do Instituto Escola do Mar e a equipe de salva-vidas que irá atuar na praia.

