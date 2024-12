"Festival do Esporte" - Divulgação

Publicado 06/12/2024 13:45

São Pedro da Aldeia - Acontece neste sábado (7), em São Pedro da Aldeia, o “Festival de Esporte” para alunos inscritos no projeto “Aldeia em Movimento”. O evento será na orla da Praia do Centro, das 8h às 12h, e irá contar com um café da manhã coletivo. Os participantes poderão conhecer novas modalidades, como o beach soccer, circuito funcional, ritbox, vôlei, natação, e confraternizar com outros alunos.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, falou sobre a iniciativa. “Vai ser um momento bacana de integração dos alunos, para que todos possam conhecer as outras modalidades e ter a oportunidade de praticá-las. É um momento de integração, de festa, de confraternização, de fortalecer os laços entre professores e alunos praticantes de toda a sociedade”, disse.

O Projeto Aldeia em Movimento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que busca oferecer qualidade de vida para todos por meio da atividade física e de práticas esportivas. As aulas são totalmente gratuitas.