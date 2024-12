Política Costa do Sol

Luanna Buais pede exoneração da diretoria da Comsercaf, em Cabo Frio

"Razões de incompatibilidade de visão com a gestão da chefe do executivo e restrição de autonomia", foi a justificativa dada por Luanna nas redes sociais, mas boatos afirmam que ela teria até discutido com a prefeita Magdala Furtado