Veículo recuperado - Divulgação/GCM

Publicado 10/12/2024 16:57

São Pedro da Aldeia - A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Pedro da Aldeia conseguiu recuperar um veículo que havia sido roubado. O caso ocorreu nesta terça-feira (10), quando agentes da GCM foram acionados por vigias de uma obra que encontraram um carro abandonado nas proximidades.

Após serem informados sobre o veículo suspeito, os agentes da GCM realizaram uma consulta com base nas informações da placa e constataram que o carro constava como roubado em seus sistemas. Imediatamente, iniciaram os procedimentos para localizar o proprietário do veículo.

Com agilidade, os agentes conseguiram entrar em contato com o proprietário, que foi até o local onde o veículo estava abandonado. Munido da chave reserva, ele retirou o carro e o apresentou à delegacia para que fosse registrada a recuperação do veículo.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a importância da ação da GCM. “A recuperação deste veículo é resultado do trabalho eficiente de nossos agentes, que estão sempre atentos e prontos para atender as demandas da população. A Guarda Civil Municipal reforça o compromisso de garantir a segurança dos cidadãos aldeenses”, afirmou.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia reforça a importância de a população colaborar com as forças de segurança, denunciando qualquer atividade suspeita através do número 153. A ação conjunta entre a população e as autoridades é fundamental para garantir a segurança de todos.