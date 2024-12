Esquema especial de segurança e trânsito - Ascom

Esquema especial de segurança e trânsito

Publicado 10/12/2024 17:22

São Pedro da Aldeia - A abertura do Natal nesta quarta-feira (11) em São Pedro da Aldeia terá um esquema especial de segurança e trânsito. O momento de festa com famílias aguardando a chegada do Papai Noel terá a interdição de vias das 8h até o fim do evento, na Casa da Cultura. A iniciativa visa garantir a proteção do público e ordenar as ruas para a maior concentração de veículos esperada.

A Rua Francisco José Zeca, que desemboca atrás da Igreja Matriz, estará interditada para a passagem de veículos. Já a Avenida Francisco Coelho Pereira será interditada pouco acima da altura do Terminal Urbano de Ônibus, com desvio dos veículos para a Rua Capitão Costa.

O inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Leandro Oliveira destaca a importância do planejamento para a fluidez dos eventos. “Os desvios de trânsito são imprescindíveis para a proteção do público, pois evitam acidentes e criam rotas seguras tanto para pedestres quanto para motoristas, especialmente em locais de eventos ou áreas de grande movimentação. Além disso, eles são planejados para garantir o ordenamento das vias, minimizando congestionamentos e permitindo que o tráfego flua de forma mais eficiente. Essas ações refletem o compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos”, explicou.

Município também terá esquema para o Encontro de Motos

O 19º Encontro Nacional de Motociclistas, que será realizado entre sexta-feira (13) e domingo (15), também terá um esquema especial de trânsito. O evento, organizado pelo Anarquismo Moto Clube com o apoio das Secretarias Municipais de Turismo e Desenvolvimento Econômico, será realizado na Praça Agenor Santos, no Centro.

Para garantir o ordenamento, a entrada da cidade será fechada às 16h e o trânsito será desviado para o bairro Nova São Pedro. A Avenida Francisco Coelho Pereira será fechada na altura da Igreja Matriz, com desvio para a Rua João Martins. A Avenida São Pedro estará interditada no retorno da Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, e no cruzamento do sinal de trânsito, impedindo veículos de acessarem o Centro e a orla.