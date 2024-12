Família perde bens materiais - Reprodução

Família perde bens materiais Reprodução

Publicado 18/12/2024 14:34

São Pedro da Aldeia - A tempestade com granizo e ventania que atingiu a Costa do Sol na última segunda-feira (16) e causou vários estragos deixou uma família do Bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, sem quase nada. O telhado da casa das irmãs Mikaela Valente de Sousa e Criscila Souza Carvalho desabou. Em vídeo registrado durante a tragédia, é possível ver o desespero da família enquanto tentava se proteger e lidar com a situação.



Mikaela, mãe de quatro filhos, viu um deles, de apenas 4 anos, ser atingido na cabeça por um tijolo que caiu com o desabamento. A criança precisou ser levada para uma unidade de saúde para atendimento médico. Ele teve um hematoma na região, mas passa bem.



Em contato com o O Dia, o secretário de Segurança, Diego Alves, informou que equipes da Defesa Civil e Assistência Social irão nesta quarta-feira (18) ao local, no primeiro horário, prestar apoio a família.



Além de prejuízos materiais, o temporal causou alagamentos e quedas de árvores sobre fios elétricos em toda a cidade. A previsão é que haja mais temporal ainda nesta semana.