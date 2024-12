Casa da Cultura - Divulgação

Publicado 17/12/2024 14:49

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia divulgou o resultado de recursos e da habilitação do Edital de Credenciamento de novos Pareceristas que receberão recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Após a avaliação da Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 07/2024, o resultado foi publicado na sexta-feira (13) e está disponível no site http://www.cultura.pmspa.rj.gov.br

A próxima etapa, conforme cronograma disponível no site da Secretaria de Cultura é a divulgação do Resultado Preliminar e Abertura de Recursos da Curadoria, que acontece nesta quarta-feira (18). Os proponentes poderão acompanhar todas as etapas no site da pasta.

Edital de Chamamento Público nº 07/2024 visa à contratação de profissionais com conhecimento técnico e formação comprovada de, no mínimo, quatro anos em pelo menos uma das seguintes áreas: arquivos, artes plásticas, artes visuais, artesanato, audiovisual, bibliotecas, centros culturais, cinema, circo, cultura de matrizes africanas, cultura LGBTQIA+, cultura popular, cultura urbana, dança, design de moda, design, espaços culturais, espaços de memória, fotografia, gastronomia, literatura, música, novas mídias, patrimônio cultural e imaterial, pesquisa e documentação, teatro, vídeo e web séries.

Nesta fase, os proponentes tiveram seus currículos e documentações avaliados por uma Comissão de Seleção formada por servidores da Secretaria Municipal de Cultura, seguindo critérios de pontuação estabelecidos no Edital. O resultado final do processo de seleção pública será publicado na sexta-feira (20).

A Secretaria Municipal de Cultura será responsável por adequar a distribuição do parecerista de acordo com o volume de projetos recebidos. O limite máximo para cada contratação é de até R$3.000,00.