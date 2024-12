Policial Eduardo Gomes, 40 anos de idade e 12 de corporação - Rede social

Publicado 16/12/2024 15:08

São Pedro da Aldeia - O sargento da Polícia Militar, Eduardo Gomes, mais conhecido como R. Gomes, foi executado dentro de sua casa, no bairro Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia. O assassinato ocorreu na madrugada deste sábado (14).



O policial era lotado no 25º BPM, de Cabo Frio, e também atuou na CPRv de São Pedro. R. Gomes também já havia trabalhado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) com o deputado estadual Marcos Abrahão, atualmente prefeito eleito de Rio Bonito.



A Polícia Militar esteve no local para isolar a área e a perícia foi realizada. O corpo do policial foi levado ao IML de Cabo Frio. Ainda não há informação sobre suspeitos ou motivação do crime. O caso será investigado na 125ª DP.



25º BPM DIVULGOU NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que o 25° Batalhão comunica o falecimento do 3° Sargento R. Gomes, ocorrido em 13 de dezembro de 2024.



Ao longo de seus 12 anos de dedicação à Polícia Militar, o Sargento R. Gomes foi um exemplo de profissionalismo, comprometimento e dedicação à segurança pública. Sua trajetória deixa um legado de serviço e respeito à sociedade.



O Sargento R. Gomes parte, deixando dois filhos e uma saudade imensa entre os familiares, amigos e companheiros de farda.



Aos entes queridos, expressamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade e respeito neste momento de dor.



Que Deus conforte a todos.