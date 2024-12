Encontro Nacional de Motociclistas - Divulgação

Publicado 13/12/2024 15:37

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia realiza entre esta sexta (13), e domingo (15), a partir das 17h, o tradicional Encontro Nacional de Motociclistas, celebrando a sua 19ª edição em solo aldeense. O evento, organizado pelo Anarquismo Moto Clube com o apoio das Secretarias Municipais de Turismo e Desenvolvimento Econômico, será realizado na Praça Agenor Santos, no Centro. Para os amantes de rock n’ roll e motocicletas têm compromisso marcado.

A Secretária de Turismo, Claudia Tinoco, destaca que o evento é tradicional, consolidado e parte do calendário oficial de eventos de São Pedro da Aldeia. “É um encontro organizado pelo Moto Clube Anarquismo, com o apoio da Prefeitura Municipal, que tem como objetivo final divulgar o município, suas belezas naturais, riquezas culturais e a receptividade do seu povo. Trata-se de um evento que atrai um público ordeiro e familiar, e é um importante produto para o desenvolvimento turístico e para a geração de divisas para a economia aldeense”.

Na sexta-feira (13), a partir das 17h, o encontro recebe as bandas Billy the Rock, Vio Halley e Gargamel DK.

No sábado (14), a partir das 17h, as bandas Rust, Amax, Notturnia e o cover The Nameless (Slipknot) assumem o palco do Encontro de Motociclistas.

No domingo (15), será reservado para o show das bandas Sonder Lust e Ramona Rox, a partir das 12h. Além das atrações musicais, o evento também conta com área de expositores e comércios.

“O que se espera do evento é o que se repete anualmente, a cada edição realizada: um volumoso incremento na economia municipal, uma vez que os empreendimentos de gastronomia, hotelaria, transportes e todo o comércio local envolvido têm um excelente movimento, contribuindo consideravelmente com grande quantidade de famílias. Com um público esperado de cerca de 10 mil pessoas, o evento, indiscutivelmente, impacta positivamente, gerando renda, intercâmbios culturais e muita alegria”, concluiu a secretária Claudia Tinoco.