Caravana Liga do Natal - Divulgação

Caravana Liga do Natal Divulgação

Publicado 13/12/2024 15:31

São Pedro da Aldeia - A caravana Liga do Natal está preparando um megaevento em São Pedro da Aldeia para este fim de semana. Com o tema “Sua energia acende a magia do Natal”, a programação acontecerá entre sexta-feira (13), e domingo (15), com o desfile, brincadeiras tradicionais, cinema, atrações culturais e o espetáculo original da Liga.



A Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas), no Centro, receberá uma estrutura de palco com 12 metros, cenário em LED e um show de luzes assinado por Rodrigo Rocca, da equipe do DJ Alok. A montagem começou na tarde de terça-feira (10) e já chamou a atenção dos moradores e turistas que passaram pelo local.



Para o secretário de Cultura, Thiago Marques, receber o evento é motivo de orgulho. “Receber um evento de tamanha magnitude reforça a importância cultural do nosso município e proporciona momentos de alegria e encantamento para toda a comunidade. Agradecemos aos parceiros e patrocinadores por trazerem essa experiência única, que celebra o espírito natalino e fortalece os laços da nossa população”, afirmou.



A diretora geral da Liga, Priscylla Mesquita, comentou sobre a expectativa para o espetáculo. “A Liga do Natal tem como missão criar experiências que sejam divertidas, acessíveis e inclusivas, e em São Pedro da Aldeia não será diferente. Na sexta-feira, o desfile de Natal percorrerá todo o município, levando o Papai Noel e toda a turma da Liga do Natal, convidando a população para os dois dias seguintes de atividades gratuitas. O evento contará com atrações como o Trenzinho do Natal, brincadeiras na praça, oficinas de arte urbana e biscuit, sessões de cinema com dois filmes por dia, shows de talentos locais e, claro, o aguardado espetáculo ‘Liga do Natal – Uma Aventura no RJ’. Será uma celebração inesquecível para toda a família”.



Sobre o Espetáculo Teatral



O espetáculo ‘Liga do Natal’, que será apresentado nos dias 14 e 15 no palco montado na Praça Hermógenes Freire da Costa, têm uma narrativa leve, divertida e interativa, contempla o público de todas as idades. A protagonista é uma Mamãe Noel negra que representa a força da mulher brasileira: trabalhadora, ativa e empoderada, que junto do Papai Noel e dos amados símbolos natalinos, Estrela, Árvore, Boneco de Neve e Duende, fazem do Natal um momento de celebração da vida e das relações. Em uma narrativa renovada e atual, o espetáculo apresenta temas cotidianos e pauta questões como solidariedade, respeito à diversidade e inclusão. A apresentação tem cerca de uma hora e um grand finale digno de um grande show.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA



Sexta-feira (13):



– Desfile de chegada do Papai Noel e sua turma da Liga do Natal



Confira as paradas por onde o trenzinho vai passar:



Horário: 20h



Rodovia RJ-140, do Centro para o bairro São João:



R. Campo Redondo – parada no campo



R. Estr. dos Passageiros – parada na entrada principal do bairro



R. Estr. dos Passageiros /R. Silva Jardim – parada na praça de Campo redondo



Rodovia RJ-106 – bairro Botafogo:



Escola Municipal Dona Rosa Geralda da Silveira – parada na escola municipal



RJ-106 – do bairro Botafogo para Rua do Fogo:



RJ-106/Estr. da Cruz (depois da Marbela) – parada no campo de futebol Santo Antônio



RJ-106/RJ-140 – Centro São Pedro da Aldeia:



Parada na Casa de Cultura e volta para Praça Hermógenes Freire da Costa



Sábado e Domingo (14 e 15)



– Evento com programação para toda a família



– Horário: 16h às 21h



– Local: Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas)



*Programação acessível em libras e audiodescrição.



*Aberto ao público e gratuito.



Exibição do filme “Liga do Natal – Uma aventura no Rio”



Data: Sexta-feira (13)



Horário: 14h



Local: Cine São Pedro Casa, na Avenida Francisco Coelho Pereira, 255 – Centro



*Aberto ao público

Caravana Liga do Natal Divulgação

Caravana Liga do Natal Divulgação

Caravana Liga do Natal Divulgação