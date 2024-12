Lançamento oficial do projeto "Quintais Produtivos" - Ascom

Publicado 12/12/2024 16:21

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia firmou importante parceria que beneficiará a agricultura familiar do município. Nesta quarta-feira (11), foi realizado o lançamento oficial do projeto “Quintais Produtivos”, que busca fomentar o empreendedorismo feminino e promover formação técnica, empoderamento pessoal e acesso a mercados. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a prefeitura, o Sebrae Regional e a Fundação do Banco do Brasil.



O vice-prefeito Júlio Queiroz representou o prefeito Fábio do Pastel, que está em Brasília cumprindo agenda administrativa. “Quero agradecer ao Thiago Ribeiro, Cláudio Viviani, aos servidores e a todos do Sebrae. E dizer a vocês que isso mostra o comprometimento da gestão municipal também com o desenvolvimento da área rural do nosso município, desejo boa sorte a este novo projeto. Fico feliz em ver o nosso município crescendo e se desenvolvendo nas áreas urbana e rural”, comentou.



O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, destacou a ajuda oferecida tanto pela Prefeitura quanto pelo Sebrae e a Fundação Banco do Brasil. “Desde que soube desse projeto, fiquei muito empolgado, pois eu sei o quanto o produtor rural precisa de ajuda. A Prefeitura já realiza o trabalho com os maquinários, ajudando o produtor a fazer a produção local e, agora, entrou o Sebrae e o Banco do Brasil para poder ajudar ainda mais liberando os insumos, sementes e galinheiro, com toda a parte técnica, que, para mim, é a mais importante”, ressaltou.



O projeto visa fortalecer a inclusão de agricultores familiares, assentados e quilombolas na Região dos Lagos. A Prefeitura aldeense atua como mediadora da iniciativa, que é realizada pelo Sebrae e a Fundação Banco do Brasil.



A coordenadora do Sebrae na Região dos Lagos, Ana Claudia Melo Vieira, também falou sobre o projeto. “É muito bacana para o Sebrae atender aos produtores rurais, conquistar esse projeto em parceria com a Fundação Banco do Brasil. O Sebrae é o serviço de apoio aos pequenos negócios, sejam empresários, artesãos ou produtores rurais. A nossa missão é preparar cada vez mais e melhorar o ambiente de negócio, porque é um trabalho que vocês estão fazendo muito bem aqui em São Pedro Aldeia, no desenvolvimento e nas demais partes”, afirmou.



A iniciativa terá duração de 24 meses e, ao todo, 150 famílias, dos três municípios participantes, serão selecionadas para a primeira etapa prática do projeto. Em São Pedro da Aldeia, os trabalhos terão início em janeiro. O município é elegível para o projeto “Quintais Produtivos” por ter produtores que residem em assentamentos e de agricultura familiar. As primeiras reuniões de planejamento e sensibilização ocorreram em meados de outubro, em São Pedro da Aldeia, Saquarema e Cabo Frio.



A produtora familiar Raquel Leal Araújo é proprietária do sítio que reside na Estrada de Sapucaia, próximo ao bairro Três Vendas. Empolgada com o projeto, ela destacou a ajuda da Prefeitura aldeense para a sua produção. “Esse apoio que recebemos aqui é muito importante, porque estamos passando a viver da agricultura. Para a gente, isso aqui é um incentivo, porque poderemos aprender com situações difíceis com o cultivo e creio que será um novo tempo muito importante. Além disso, a Prefeitura é a nossa parceira, principalmente a Secretaria de Agricultura. Nós recebemos o apoio, somos muito gratos, ao prefeito Fábio do Pastel em primeiro lugar, e a toda equipe, pois prestam um serviço de excelência”, destacou.



Também estiveram presentes no lançamento do projeto “Quintais Produtivos”, o chefe de gabinete, Moisés Batista, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, o assessor da pasta, Rafael Zeca, o chefe de setor de Agricultura, Gilcimar do Vale, e o coordenador da pasta, Edson Lobo, além do assessor da Secretaria de Governo, Ney Prevatto. Pelo Sebrae, participaram os analistas de projeto da Coordenação de Agronegócio do Sebrae Rio, Gustavo Ranzato e Rebeca Barbosa, que também é a gestora do projeto “Quintais Produtivos”.

