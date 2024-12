Acidente - Reprodução

Publicado 12/12/2024 15:27

São Pedro da Aldeia - Um homem sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (11) em um açougue localizado na Rua Canadá, no bairro São João, em São Pedro da Aldeia.



Segundo informações, a vítima caiu do telhado do estabelecimento e foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros.



O homem foi imediatamente encaminhado para uma unidade de saúde da região para receber atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde.



As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas.